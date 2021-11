Dia D de vacinação contra a covid-19

A secretaria esperar vacinar neste dia cerca de 257 mil pessoas que ainda não iniciaram ou não completaram o ciclo vacinal

Elisa Costa e Geovanna Bispo

No dia 20 de novembro a Secretaria de Saúde do Distrito Federal irá promover o “Dia D” da vacinação contra a covid-19. Neste dia, a pasta irá realizar uma busca ativa em nove feiras populares e na Estação Central do Metrô, na Rodoviária do Plano Piloto, por aquelas pessoas que ainda não se imunizaram contra o vírus.

A secretaria esperar vacinar neste dia cerca de 257 mil pessoas que ainda não iniciaram ou não completaram o ciclo vacinal. Além das primeiras e segundas doses, também estarão sendo aplicadas a dose de reforço e a adicional.

“Faremos uma busca ativa no sábado (20) pelas pessoas que podem ainda não ter se imunizado. Também estaremos oferecendo nas UBSs a segunda dose, dose de reforço e seguimos vacinando os adolescentes”, disse o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB)

Mobilização

O Dia D trata-se de uma ação do Governo do Distrito Federal com a Secretaria de Saúde, as administrações regionais, as administrações das feiras e do Metrô-DF.

“O objetivo do Dia D é buscarmos, de forma didática e pedagógica, pessoas que ainda não iniciaram o processo de imunização. Estimamos que aproximadamente 250 mil pessoas de 12 anos ou mais ainda não tomaram a primeira dose”, explica o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero.

Ainda de acordo com Divino, “com esta mobilização, a Secretaria pretende sensibilizar a população em seus ambientes comuns, como feiras, rodoviária e unidades básicas de saúde em que a vacina é um bem popular de fácil acesso, e gratuito. Basta apenas uma ação de boa vontade para que o cidadão se proteja e garanta a sua vida e a do próximo. Por isso, essa ação em feiras populares”, afirma.

Ação volante

Durante a ação volante, as equipes irão orientar aqueles que já estão no prazo para a D2 ou adolescentes que não receberam a D1 a procurar as UBSs mais próximas. Essa orientação também será passada aos idosos e profissionais de saúde que completaram o ciclo vacinal com duas doses há pelo menos seis meses. Hoje, a cobertura vacinal do DF está em 87,74% com a primeira dose e 68,74% com a segunda dose ou dose única.

Busca ativa

A busca ativa é uma forma de levar a vacina até aqueles que, por algum motivo, não puderam ir aos pontos de vacinação. A Secretaria de Saúde tem doses de vacina disponíveis para aplicação da primeira dose em toda a população que ainda não recebeu o imunizante.

Já para os que iniciaram o ciclo vacinal e estão no prazo para a D2, as vacinas estão garantidas. Lembrando que a segunda dose da CoronaVac é aplicada entre 14 e 28 dias após a primeira dose. Já a D2 da vacina Pfizer-BioNTech e AstraZeneca é aplicada 56 dias após a primeira dose, ou seja, é importante conferir o cartão de vacina.