Brasil recebe mais 1,1 milhão de doses da Pfizer neste domingo

O Brasil recebeu neste domingo (7) 1,1 milhão de doses de vacina contra a Covid-19. Os imunizantes são fruto da parceria dos laboratórios Biontech e Pfizer. A carga chegou ao aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), segundo anunciou o Ministério da Saúde.



“As vacinas da Pfizer têm produção baseada em RNA mensageiro sintético, que auxilia o organismo do indivíduo a gerar anticorpos contra o coronavírus”, esclareceu a pasta.



Segundo o ministério, o governo já distribuiu 344 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus. desse montante, 121 milhões da Biontech-Pfizer.



Apesar de correntes de aplicativos de mensagens e de alguns políticos criticarem a qualidade dos imunizantes, o Ministério da Saúde informou hoje que o controle é “rigoroso” e é feito antes da distribuição à população.



O ministério informou hoje que 122,3 milhões de brasileiros completaram o esquema vacinal, ou seja, tomaram as duas doses da vacina ou receberam dose única, no caso dos imunizantes do laboratório Janssen. A população alvo do governo é de 177 milhões.



A primeira dose foi aplicada em 155,5 milhões de pessoas.

Além disso, grupos de idosos estão recebendo uma dose de reforço. É a chamada “terceira dose” das vacinas ou a segunda dose no caso da Janssen. Até o momento, 8,9 milhões de doses adicionais ou de reforço foram aplicadas, ainda de acordo com o Ministério da Saúde.