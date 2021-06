Brasil recebe hoje mais 300 mil doses de vacina da Janssen

A pasta informou que o lote é parte do contrato de 38 milhões de doses do Ministério da Saúde com a farmacêutica

Na manhã desta quinta-feira (24), o Ministério de Saúde comunicou que mais 300 mil doses de vacina Covid-19 da Janssen chegam hoje no Brasil. Os imunizantes de dose única reforçarão a campanha de vacinação em todo o país. A pasta informou que o lote é parte do contrato de 38 milhões de doses do Ministério da Saúde com a farmacêutica. Na última terça-feira (22), 1,5 milhão de doses já desembarcaram no Brasil. A previsão inicial era que as vacinas da farmacêutica só fossem entregues a partir de outubro deste ano. Vacina Janssen O contrato firmado com o governo brasileiro prevê a entrega de 38 milhões de doses. O imunizante é eficaz e o único que precisa apenas de uma dose para a imunização. A vacina é desenvolvida pela farmacêutica Johnson&Johnson. O imunizante apresentou eficácia de 66% para os casos moderados a graves, e de 85% para os casos graves. O imunizante pode ser armazenada por pelo menos 3 meses em geladeiras normais. Já na temperatura de – 20°C ela pode valer por dois anos. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE