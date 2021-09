Brasil passa da marca dos 130mil focos de queimadas

O Cerrado ocupa a segunda posição quanto ao número de focos registrados, com 48.927 até o dia 23 de setembro

O número de queimadas cresceu nos últimos meses devido ao tempo seco e quente. De acordo com os dados de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a Amazônia já registrou 53.050 focos de queimadas desde o começo deste ano. O Cerrado ocupa a segunda posição quanto ao número de focos registrados, com 48.927 até o dia 23 de setembro. Apesar de assustadores, esses números são menores que os do mesmo período do ano passado.

A Caatinga já registrou mais que o dobro de focos do ano passado

Já a Caatinga surpreende devido ao aumento que teve com relação à 2020.Até o momento foram 8.607 focos, o que representa 132% a mais que o ano anterior.

Chuva retorna na primavera

Agora, com o início da primavera, a expectativa é que esses números parem de crescer. A chuva começa a retornar para o interior do país, mesmo que de forma isolada, já traz alívio para as áreas de queimadas. Conforme a estação avança, a umidade do ar aumenta, o que também contribui para que os focos de queimada não se espalhem.

Previsão para os próximos dias

Nos próximos dias, um corredor de umidade se formará entre o Sudeste e o Norte do Brasil e há previsão de chuva isolada em São Paulo, no Sul de Minas, em todos os estados do Centro-Oeste e em quase todos os do Norte, com exceção do Tocantins. Já no interior do Nordeste, a chuva demora um pouco para retornar.

Na região central, mesmo com possibilidade de chuva, as temperaturas seguem bem elevadas, passando facilmente dos 36ºC.

