Brasil alcança 1 milhão de sistemas solares em telhados de casas e comércios

O Brasil registrou a marca de 1 milhão de sistemas de geração própria de energia solar instalados, segundo a Absolar

Joana Cunha

São Paulo, SP

O Brasil registrou a marca de 1 milhão de sistemas de geração própria de energia solar instalados, segundo a Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica).

São mais de 10,6 gigawatts de potência em telhados, fachadas e pequenos terrenos de casas, comércios e indústrias.

A expectativa do setor é que a geração própria de energia alcance a capacidade da usina hidrelétrica de Itaipu em setembro. Para isso, a potência dos sistemas deve chegar a 14 gigawatts.

De acordo com a entidade, foram investidos mais de R$ 57 bilhões no setor, com 320 mil empregos gerados desde 2012.

Minas Gerais é o estado líder em potência instalada, seguido de São Paulo e Rio Grande do Sul.