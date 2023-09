Bombeiros encontram corpo na orla do Guaíba

Informações preliminares dos bombeiros indicam que a causa provável da morte é afogamento, mas o resultado da autópsia ainda é aguardado

O corpo de um homem de cerca de 30 anos foi encontrado na orla do Guaíba, que enfrenta um período de grande cheia devido às chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Na manhã desta quarta-feira (27), as águas chegaram a invadir a orla.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estava nu e não portava nenhum documento, e foi encontrado na Avenida Presidente João goulart, próximo ao Cais Mauá, ponto turístico de Porto Alegre. Ele não apresentava sinais de violência, e pelo estado de decomposição, acredita-se que a morte tenha ocorrido há pelo menos dois dias.

Informações preliminares dos agentes indicam que a causa provável da morte é afogamento, mas o resultado da autópsia ainda é aguardado.

Sebastião Melo, prefeito da capital gaúcha, revelou que as autoridades de segurança da cidade buscam identificar a pessoa morta, e disse que não há registro de pessoas desaparecidas na região das ilhas, parte da cidade que foi mais afetada pelas chuvas recentes.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esse é o setembro mais chuvoso da cidade de Porto Alegre desde 1916, quando começaram as medições regulares. Até a terça-feira (26), o Inmet havia registrado 413,8 mm de chuva na capital gaúcha. O número representa quase o triplo da média normal de precipitação da cidade para o mês de setembro, que é de aproximadamente 148 mm. O tempo ainda deve seguir instável no RS nesta semana.