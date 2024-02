Bombeiros encontram corpo de mulher que desapareceu em córrego de Suzano na quarta (13)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Corpo de Bombeiros encontrou no fim da tarde desta sexta-feira (16) o cadáver da mulher que estava com um homem dentro de um veículo que foi arrastado pela correnteza de um córrego de Suzano, na Grande São Paulo, na última quarta-feira (14).

Elda Hiromi Kajiwara Ussuki, 60, foi localizada por duas equipes dos bombeiros que faziam a busca por volta das 18h no córrego Rio das Pedras, próximo da rodovia Índio Tibiriçá, em Suzano.

O veículo havia sido arrastado para dentro do córrego no cruzamento da estrada Antônio Jorge com rua Baruel. Após serem acionados, os bombeiros localizaram o carro próximo do local, mas sem os passageiros. O corpo do homem, Dirceu Satoru Ussuki, 58, foi achado por volta das 16h35 do mesmo dia pelo Grupo de Ações em Emergência e Desastres.

De acordo com levantamento da Defesa Civil, o temporal foi tão forte na região na quarta-feira que foram registradas 12 quedas de árvores, dois destelhamentos de moradias e três alagamentos de via.

Nesta sexta, o tempo melhorou e facilitou as buscas das equipes. Segundo a Defesa Civil, houve pouca chuva no estado de São Paulo. Nas últimas 12 horas, foram registradas 17 mm de precipitação na capital, 14 mm em Ubatuba, 12 mm em São Caetano do Sul e 10 mm em Caraguatatuba e Parapuã.

Segundo o órgão, a tendência é que nas próximas horas a atmosfera fique mais estável, porém, ainda haverá condições favoráveis para pancadas de chuva pontuais no interior. E a temperatura tende a ter uma queda gradual, mantendo a sensação amena em todo o estado, principalmente, durante a madrugada.