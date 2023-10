Bombeiros buscam por idosa levada pela correnteza em Duque de Caxias (RJ)

Militares do 14º GBM (Caxias) foram acionados às 9h40, mais de uma hora depois do desaparecimento

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O Corpo de Bombeiros faz buscas pela idosa de 78 anos que foi arrastada pela correnteza após um deslizamento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O acidente aconteceu nesta quinta-feira (26), durante o temporal que atingiu a região metropolitana do Rio de Janeiro nas primeiras horas do dia.

Cerca de 70 homens, com auxílio de um drone e de cães farejadores, tentam localizar Maria do Carmo Basílio. Ela caiu no canal Caboclo, às margens da avenida Doutor Manoel Teles, no bairro Vila Ideal.

Militares do 14º GBM (Caxias) foram acionados às 9h40, mais de uma hora depois do desaparecimento.

Por volta das 21h, a corporação informou que as buscas não seriam interrompidas.

Uma câmera de segurança registrou, por volta das 8h, o momento do acidente. A gravação mostra quando a idosa se apoia no muro de sua casa, que ficava junto ao canal, e a estrutura desaba. Nas imagens, é possível ver que a estrutura já estava inclinada.

De acordo com a prefeitura de Duque de Caxias, o canal onde a vítima caiu está recebendo galerias de concreto em um trecho de quase 1 km e que na próxima fase a obra chegará até a divisa com São João de Meriti, também na Baixada.

Caxias está em estágio de observação em razão da previsão de mais chuva na cidade. O município emitiu um alerta para que os moradores de áreas consideradas de risco procurem um local seguro ou os pontos de apoio, localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito, caso haja alguma anormalidade. Os moradores também foram orientados a ligar para a Defesa Civil 199 e 08000230199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.

Na capital fluminense, nuvens muito carregadas se formaram sobre a cidade, que entrou em estágio de mobilização às 6h20 desta quinta.

A chuva forte deixou algumas regiões sem luz e provocou alagamentos na linha férrea da estação do Méier, na zona norte da cidade.

Na mesma região, em Vaz Lobo, parte de um posto de gasolina na avenida Monsenhor Félix desabou por volta de 7h30. Os bombeiros foram acionados, mas ninguém se feriu. O material do telhado ficou retorcido.

No fim da manhã, a fachada da antiga maternidade do Campinho, em Madureira, também caiu. Os escombros atingiriam ao menos cinco veículos, mas não houve feridos.

Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva vindos do estado de São Paulo atuam sobre a região da Costa Verde e se deslocam para a cidade do Rio.

A chuva poderá passar de 5mm/h em pelo menos um ponto da cidade nesta sexta-feira (27). Já no sábado (28) e no domingo (29) pode haver pancadas de chuva moderada no período da tarde e noite destes dias.