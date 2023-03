Bolsa Família será relançado hoje no Planalto

O governo prevê que, conforme o programa evolua, não haja um limite na transferência de renda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assina nesta quinta-feira (2), às 11h, o novo Bolsa Família. O programa assistencial será relançado em cerimônia no Palácio do Planalto, com foco na infância, renda e cidadania.

Governo Federal planeja distribuir recursos da ordem de R$ 13,2 bilhões e atingir 21,86 milhões de famílias.

As famílias com gestantes e mulheres que estejam amamentando deverão ter um benefício extra, de R$ 50. O modelo de cálculo com base no número de membros da família visa erradicar a extrema pobreza, diz o governo.

Atualmente, o Cadastro Único considera em extrema pobreza pessoas com renda mensal de até R$ 105 por membro da família.

Rendimentos de R$ 105,01 a R$ 210 são classificados como situação de pobreza, e também têm direito a entrar no novo Bolsa Família. Antes, o valor transferido dependia do número de filhos e faixa de renda de cada pessoa.

Uma das críticas ao Auxílio Brasil, programa criado pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), é a forma de cálculo do benefício às famílias pobres. O argumento do governo anterior foi de que, entre as 21,8 milhões de famílias contempladas, há quem precise de mais dinheiro que outras.

Outro aspecto do novo Bolsa Família são as exigências que o governo fará para que as famílias continuem recebendo a renda. Elas deverão apresentar frequência escolar de estudantes e ter cartão de vacinação em dia, como forma de continuar recebendo a transferência de renda.