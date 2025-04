Bisavô que causou explosão que derrubou casa e matou bebê em SP tinha histórico de briga, diz família

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Euclides Ferreira, 73, preso em flagrante por suspeita de explodir um botijão de gás na Brasilândia, zona norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira (22), e causar o desabamento da casa, que resultou na morte de sua bisneta de quatro meses, tem histórico de conflitos familiares.

Ferreira vivia na casa de baixo do terreno da família, enquanto a neta, o marido dela, e duas crianças, incluindo Maitê Alice Ferreira Medeiros, a bebê que morreu, moravam na casa de cima do terreno. As duas casas desabaram com o impacto da explosão. Ele ainda não tem defesa constituída.

Segundo o boletim de ocorrência, o frentista Vinicius de Medeiros Bispo disse que morava na parte de cima do imóvel, há um ano e meio, com a esposa Juliana Karina Ferreira, 30, a enteada de 12 anos e a bebê que morreu Segundo ele, o avô da esposa queria que eles deixassem o imóvel e que isso era motivo de constantes desavenças.

O frentista afirmou que o idoso sempre o tratou mal, corria atrás dele com faca e o ameaçava de morte. Disse que nunca registrou boletim de ocorrência porque achava que Ferreira tinha problemas psicológicos, mas nunca se tratou. Afirmou que no mês retrasado chegaram a brigar fisicamente, trocando agressões.

Ele relatou que Ferreira é alcoólatra e, recentemente, a filha dele o levou para fazer uma série de exames, que não constataram problemas psicológicos.

O frentista afirmou que apesar do “inferno” que era a convivência com o idoso, está desempregado e não teria como sustentar a família e pagar aluguel.

O frentista contou que estranhou na segunda-feira (21) quando viu Ferreira passando com um botijão de gás, pois já tinha comprado um pouco tempo antes.

Ele contou que acordou por volta das 6h, com o teto desabando, e com a enteada dizendo que a perna estava quebrada. Que tentava achar as meninas nos escombros, mas não conseguia. Ele afirma ter visto o idoso pulando por cima dos escombros e que ele estava com o corpo muito queimado.

PMs encontraram o idoso pulando um muro e o detiveram. Ele teve 50% do corpo queimado e está internado no Hospital Vila Penteado. Segundo o registro policial, ele contou que abriu o botijão de gás e não conseguiu mais fechá-lo. Por isso, deixou vazando por duas horas, depois, acendeu um isqueiro para encontrar o telefone celular, e que nesse momento, ocorreu a explosão.

Afirmou que a casa é dele e que tem muitos problemas com a neta e o companheiro.

Segundo o Tribunal de Justiça, foi analisado que a prisão em flagrante foi regular e que é o caso de converter em prisão preventiva (sem prazo). “Quando ele receber alta, será trazido para audiência de custódia, o que é obrigatório, e, então, encaminhado ao CDP (Centro de Detenção Provisória). Até lá, o acusado continua no hospital, mas já preso preventivamente”, afirmou.