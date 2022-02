‘Biblioteca falsa’ de desembargador do TJ cai durante sessão online

Em uma sessão realizada nesta quarta-feira, 03, a ‘estante’ despencou. O magistrado precisou levantar e ajeitar o pedaço de papelão

O desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), Yedo Simões, optou por usar uma biblioteca falsa como cenário nas sessões online em que participa.

Em uma sessão das Câmaras Reunidas realizada nesta quarta-feira, 02, a ‘estante’ despencou quando o desembargador esbarrou nela com a cadeira.

O magistrado precisou levantar e ajeitar o painel, com a câmera ligada. Nenhum dos presentes demonstrou qualquer reação ao incidente de Simões e a sessão continuou sem interrrupções.

Apesar de não ter gerado reações durante a sessão, o vídeo do momento da queda da ‘biblioteca’ movimentou as redes sociais.

Confira o momento da queda:

De forma cômica, diversos internautas têm comentado a situação no Twitter. “Gente, o cara ganha uma grana e não sabe colocar um fundo virtual fake?”, disse um deles.

“O desembargador é o hulk, levantou a biblioteca toda com uma mão só!”, disse outro.

Existem ainda usuários acusando Simões de tentar fingir uma intelectualidade através dos livros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira outros comentários:

Como que a pessoa tem um painel de biblioteca fake, meu pai??? 🤣

Um desembargador! A gente vive, vive e não vê tudo mesmo. — Nanny ✨ (@NannySantana) February 3, 2022

Biblioteca. Cenográfica. De Desembargador



Se eu estivesse começando uma banda de punk rock hoje, já teria o nome — Rodrigo Rötzsch (@rodrigorotzsch) February 3, 2022

Desculpa gente mas eu não paro de dar gargalhada com a biblioteca fake do desembargador que ruiu na Live… 😅🤣😂😂🤣😅 — Salomão 🇻🇳1️⃣🚩3️⃣🇻🇳 (@salomao_fogao) February 3, 2022