Bancos retomam atendimento ao público nesta quarta-feira à tarde

Contas de consumo e carnês com vencimento em 28 de fevereiro e 1° de março poderão ser pagos, sem acréscimo, nesta quarta-feira, 2

Agências bancárias retomam, nesta quarta-feira, 2, a partir das 12h, as atividades normais depois do recesso do período de carnaval. As agências irão fechar em horário normal de encerramento.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nas regiões onde as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado, para garantir o mínimo de três horas de funcionamento.

A entidade lembra, em nota, que as contas de consumo, como as de água, energia, telefone, e carnês com vencimento em 28 de fevereiro e 1° de março poderão ser pagos, sem acréscimo, nesta quarta-feira (2). Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).

Mesmo com o retorno, a Febraban orienta os clientes a utilizarem os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

INSS

Nesta quarta-feira, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retoma o pagamento dos benefícios para os segurados que recebem benefício de até um salário mínimo. Pelo calendário, será realizado o pagamento para quem tem 6 como o penúltimo número do benefício.

Para quem recebe acima de um salário mínimo, o pagamento do benefício terá início no dia 3 de março, para quem tem 1 e 6 como penúltimo número, e vai até o dia 9 de março, para quem tem 5 e 0 como penúltimos números. O prazo para saque dos benefícios com cartão vai até o final do mês seguinte.

Com informações da Agência Brasil