Bahia registra temporal, ventos fortes e queda de energia

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) – As chuvas que atingem a Bahia nos últimos dias resultaram em alagamentos, inundações, deslizamentos de terra e em uma queda de energia que deixou parte de Salvador às escuras nesta quarta-feira (20).

Na capital, o temporal alagou ruas, causou queda de árvores e resultou em congestionamentos pela cidade. Também foram registrados fortes ventos que chegaram a 48 quilômetros por hora.

A Defesa Civil de Salvador, que emitiu um alerta sobre a instabilidade do tempo, informou que um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis provocou a ocorrência entre chuvas fracas a moderadas, acompanhadas por raios e trovões, ocasionando alagamentos pontuais.

O clima instável fez com que o aeroporto de Salvador suspendesse os pousos e decolagens na tarde de quarta, retomando as operações por volta das 19h. O Elevador Lacerda e o Plano Inclinado, que ligam a Cidade Alta à Cidade Baixa, também tiveram os serviços suspensos.

A prefeitura também suspendeu a programação do Natal no Centro Histórico e nas demais praças em bairros da capital baiana.

O mar agitado causou pânico entre usuários do ferryboat e do sistema de lanchas que fazem o transporte entre Salvador e Itaparica. Vídeos postados em redes sociais mostram passageiros rezando e usando coletes salva-vidas.

Não houve registro de incidentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O blecaute deixou diversos bairros sem luz na capital baiana desde o final da tarde de quarta-feira. Em nota, a Neoenergia Coelba informou que avança com os trabalhos de restabelecimento da energia nas áreas que foram afetadas pelas fortes chuvas e ventos

De acordo com a concessionária, o número de clientes com o fornecimento interrompido representa menos de 1% do total de unidades consumidoras do município.

O sul da Bahia foi uma das regiões mais castigadas pelos temporais. Em Ilhéus, as chuvas que chegaram a 207 milímetros em 12 horas, volume esperado para um período de 15 dias.

Foram registradas 91 ocorrências de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra que atingiram residências, estabelecimentos comerciais, unidades de saúde e escolas. Ao todo, 27 pessoas estão desalojadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A prefeitura decretou situação de emergência nesta quarta-feira e orienta os moradores a observar indícios como desagregação de solos em encostas, sinais sonoros, fissuras e rachaduras em imóveis.

Em Porto Seguro, houve alagamentos em ao menos três pontos da cidade que deixaram 11 pessoas desalojadas.

Nas cidades de Barreiras, no oeste baiano, e em Mata de São João, na Grande Salvador, houve registro de chuva de granizo na última segunda-feira (18).

A Defesa Civil estadual ainda registrou alagamentos na cidade de Guaratinga, destelhamento de casas em Luís Eduardo Magalhães e Madre de Deus e a interdição de um cais em Santo Amaro.