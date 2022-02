Babá é suspeita de queimar criança de 3 anos com ferro de passar em Minas

Os militares foram até a casa da suspeita e ela negou o crime. Na versão dela, a criança se queimou em barras de ferro que estavam no quintal

Conselheiros Tutelares encontraram a menina, de 3 anos, com uma queimadura nas nádegas, em formato de “V”, semelhante a ponta de um ferro de passar roupas. Ainda apresentava queimaduras nas mãos e sola dos pés.

A menina precisou ser internada no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba por apresentar queimaduras de 2º grau.

A mãe da menina conta que deixou a filha com a babá, de 27 anos, suspeita do crime, na sexta-feira (25). Quando reencontrou a filha, constatou a presença das queimaduras, alguns machucados no rosto e muita pomada. Então, socorreu a filha para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) e foi orientada a seguir para um hospital.

“Aquela mulher é muito má, ela me queimou com ferro”, a criança relatou.

O pai da menina foi até a casa da babá, mas não obteve nenhuma informação sobre o ocorrido.

Os militares foram até a casa da suspeita e ela negou o crime. Na versão dela, a criança se queimou em barras de ferro que estavam no quintal da casa. Também que não reparou se a menina tinha machucados na face.

A suspeita não foi presa por que a ocorrência foi registrada no sábado (26), fora do período de flagrante.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigações.