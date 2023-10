Azul inicia vendas para Madri e Palma de Mallorca atráves de parceria com a Air Europa

Com a iniciativa, será possível comprar diretamente nos canais de vendas da aérea brasileira bilhetes para voos operados pela Air Europa

A Azul e a Air Europa anunciaram a expansão do acordo de codeshare, compartilhamento de voos entre duas empresas diferentes. Com a iniciativa, será possível comprar diretamente nos canais de vendas da aérea brasileira bilhetes para voos operados pela Air Europa saindo de Paris até Madri e Palma de Mallorca.

A compra de bilhetes com codeshare oferece maior oferta de destinos, check-in único e o despacho de bagagem da origem até o destino final. As passagens estão à venda para clientes que desejam viajar a partir do dia 30 de outubro.

“A Air Europa já é uma grande parceira e a expansão desse acordo foi pensada para um público crescente de brasileiros que desejam mais uma opção de rota para desbravar e aproveitar cidades turísticas da Espanha”, afirmou o diretor de Alianças, Planejamento e RM da Azul, André Mercadante.

A parceria entre as duas empresas ocorre desde 2014 e já incluía viagens entre Lisboa e Madri. Em contrapartida, a Air Europa integra em seu sistema de vendas destinos operados pela Azul.

Entre as cidades operadas pela brasileira na parceria estão os voos que partem do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) para Cuiabá, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro; e de Salvador para Porto Seguro, entre outros.

Estadão Conteúdo