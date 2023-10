PF investiga organização criminosa que movimentou R$ 4 milhões

O grupo recrutava pessoas que seriam usadas como “laranjas” na região do Brás, em São Paulo, para assumir contas bancárias

Na manhã desta terça-feira (31), a Polícia Federal deflagrou a operação NIAN, para desmantelar uma organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais, lavagem de capitais e ao provável comércio ilegal de armas de fogo e munições.

A investigação começou depois que a polícia recebeu informações provenientes de uma empresa acerca de movimentações atípicas em contas mantidas naquela instituição financeira.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e em São Bernardo-SP. Medidas cautelares envolvendo o patrimônio dos investigados também foram executadas.

Durante a apuração, foi constatada a existência de uma organização criminosa que recrutava pessoas que seriam usadas como “laranjas” na região do Brás, em São Paulo. Elas seriam as titulares de contas que serviram para acolher milhões de reais oriundos de vítimas do crime de estelionato.

Entre outros golpes, os criminosos ofereciam uma falsa promessa de trabalho, sendo que o saque da remuneração era condicionado a uma contrapartida em dinheiro. Dessa forma, a vítima desenvolvia atividades em uma plataforma virtual, acumulava créditos (salário), mas, para sacá-los, o que nunca ocorria, teria que fazer um PIX como contrapartida.

Estima-se que a organização criminosa tenha arrecadado, aproximadamente, R$ 4 milhões, vitimando pessoas em diversos Estados.

Esse montante foi rapidamente transferido para contas de pessoas jurídicas, sendo que parte desse dinheiro foi repassado, sem aparente justa causa, a uma empresa que comercializa armas e munições.

Alguns dos investigados têm parentesco direto com um cidadão chinês que foi extraditado do Brasil para a China em 2019, pela prática de crime de organização, liderança ou participação ativa em organização do tipo MÁFIA, extorsão e detenção ilegal de pessoas.

A Operação também contou com o apoio do Exército Brasileiro e da Receita Estadual.