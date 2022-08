Auxílio taxista será pago para até 301 mil motoristas no dia 16 de agosto

O primeiro lote do Auxílio Taxista poderá ser pago para até 301 mil motoristas cadastrados no MTP (Ministério do Trabalho e Previdência)

O primeiro lote do Auxílio Taxista poderá ser pago para até 301 mil motoristas cadastrados no MTP (Ministério do Trabalho e Previdência). O benefício, que pode chegar a parcelas de até R$ 1.000, começará a ser pago no dia 16 de agosto. O MTP informou nesta quarta-feira (3) que 3.119 municípios enviaram a documentação dos trabalhadores. Veja a lista de cidades que já cadastraram motoristas. Leia também PT rompe com Freixo: Entenda a crise no palanque de Lula no RJ

Marina diz ser grata por sondagem de Haddad para vice, mas que disputará Câmara Agora, os dados serão processados pela Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações do Governo Federal), que realizará um cruzamento de informações para definir quais motoristas cadastrados são elegíveis para receber o benefício. Os motoristas de táxi poderão receber até R$ 2.000 neste mês, referente ao pagamento da primeira e segunda parcelas previstas para agosto. A previsão é que os profissionais recebam até seis parcelas de até R$ 1.000 cada. No entanto, esse valor poderá oscilar conforme a quantidade de taxistas com direito à renda emergencial. SISTEMA ABRE PARA NOVOS CADASTROS DIA 5 DE AGOSTO Segundo a pasta, entre esta quarta (3) e quinta-feira (4) o sistema estará fechado para a Dataprev fazer a análise e o cruzamento dos dados. A partir de sexta-feira (5), os municípios poderão voltar a cadastrar os motoristas. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Os profissionais que forem cadastrados na segunda etapa e forem elegíveis ao Benefício Taxista também receberão as duas parcelas (referentes aos meses de julho e agosto), mas o pagamento será feito no dia 30 de agosto. A data-limite para envio dos cadastros será 11 de setembro. VEJA O CALENDÁRIO DO AUXÍLIO TAXISTA Parcela Cadastro Previsão de pagamento

1ª e 2ª parcela Até 2 de agosto 16 de agosto

1ª e 2ª parcela A partir de 5 de agosto 30 de agosto

3ª a 6ª parcelas entre setembro e dezembro TAXISTA COM CPF IRREGULAR NÃO RECEBERÁ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Os taxistas que estiverem com o CPF irregular não vão receber. Incluem-se nesta regra os CPFs suspensos, cancelados, nulos ou que estejam vinculados a alguém que já morreu. Quem ganhar pensão por morte também não tem direito, assim como os profissionais que recebem benefício por incapacidade permanente para o trabalho, que é a aposentadoria por invalidez. Os dados serão cruzados em todas as bases nacionais. Quem é taxista e também tem registro como caminhoneiro no sistema de Transportadores Autônomos de Cargas não terá acesso ao dinheiro. Neste caso, o profissional deverá receber o Auxílio Caminhoneiro de até R$ 1.000, que começa a ser pago em 9 de agosto. PAGAMENTO SERÁ FEITO PELA CAIXA Os valores do Auxílio Taxista serão depositados na poupança social digital, por meio do Caixa Tem, de maneira automática. Não há necessidade de cadastro ou de envio de dados de conta para o depósito. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE O Caixa Tem é operado pela Caixa Econômica Federal. Nele, o cidadão pode pagar contas, realizar Pix, gerar código para fazer o saque do dinheiro na Caixa, nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui e comprar com débito automático em lojas físicas e virtuais que aceitem esse tipo de pagamento.