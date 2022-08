Assaltante devolve celular de atendente de pizzaria após apelo

Na noite deste terça-feira, 02, um assalto a uma pizzaria na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, terminou inusitadamente

Na noite deste terça-feira, 02, um assalto a uma pizzaria na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, terminou inusitadamente. O assaltante decidiu devolver o celular da atendente após ela pedir “por favor” e dizer que o aparelho ainda não estava quitado.

Apesar de não levar o celular da vítima, o assaltante fugiu com o dinheiro do caixa.

As imagens mostram que, após o apelo da atendente, o assaltante devolveu o celular. “Tá, vai, vai, vai”, respondeu o homem antes de entregar o celular para a vítima e deixar o local.

Como foi a ação?

Toda a situação foi flagrada pelas imagens da câmera de segurança da pizzaria. O homem chegou ao local com um comparsa, em uma motocicleta. De capacete, ele entrou no estabelecimento com a arma já em punho, apontando para o rosto da atendente.

As imagens mostram que o homem gritou e fez ameaças à mulher, que pediu calma várias vezes. Após ela entregar o celular, o homem pediu o dinheiro do caixa. Quando ele já estava do lado de fora do estabelecimento, a mulher pediu para ele devolver o aparelho, que ainda não tinha sido quitado.

Ele então devolveu o aparelho e ela agradeceu. Em seguida, ele perguntou se havia outro celular na pizzaria, e ela respondeu que não justamente por causa dos riscos de assalto. O homem então deixou o estabelecimento e fugiu com o comparsa, que o esperava do lado de fora.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, para ter mais detalhes sobre a ocorrência, mas ainda não obteve retorno. A Polícia Civil informou que o caso não foi registrado em delegacia.