Autor de ataque a creche em Blumenau é denunciado por homicídios

CATARINA SCORTECCI

CURITIBA, PR

O Ministério Público de Santa Catarina ofereceu denúncia à Justiça estadual na manhã desta terça-feira (18) contra o homem de 25 anos que matou quatro crianças na escola infantil Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), na manhã de 5 de abril. O homem admitiu os crimes e a Polícia Civil concluiu o inquérito na sexta (14).

O caso vai tramitar na 2ª Vara Criminal de Blumenau, sob sigilo, por envolver crianças.

O promotor de Justiça Rodrigo Andrade Viviani, da 10ª Promotoria de Justiça de Blumenau, recebeu o inquérito e ofereceu a denúncia corroborando os indiciamentos já apontados pela Polícia Civil.

Luiz Henrique de Lima foi denunciado por quatro homicídios consumados com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa das vítimas e pelos crimes serem praticados contra menores de 14 anos. Ele também vai responder por cinco tentativas de homicídio com as mesmas qualificadoras, em relação a crianças que ficaram feridas.

Ele está preso na Penitenciária Regional de Blumenau. A reportagem procurou a Defensoria Pública de SC para saber se o indiciado já apresentou advogado no caso, mas não teve retorno. Ele já tinha quatro passagens pela polícia.

Os investigadores apontam que ele agiu sozinho e escolheu a Cantinho Bom Pastor, no bairro Velha, de forma aleatória. O ataque ocorreu pouco antes das 9h de 5 de abril, uma quarta-feira, e toda a ação durou apenas 20 segundos.

O autor do crime chegou de moto, pulou o muro de aproximadamente 1,65 metro e caiu no parquinho da escola, onde 25 crianças estavam reunidas para uma roda de conversa sobre a Páscoa.

Ele atingiu quatro crianças, que não resistiram e morreram ainda no parquinho. As vítimas eram Bernardo Cunha Machado, 5, Bernardo Pabst da Cunha, 4, Enzo Barbosa, 4, e Larissa Maia Toldo, 7.

Funcionárias da escola relatam que a ação do homem foi extremamente rápida e que estava claro que o foco dele eram as crianças -ele fugiu quando teria percebido que elas estavam conseguindo frear o avanço dele contra os alunos, segundo os relatos.

Ao sair da escola, o homem logo se apresentou a um batalhão da PM próximo e foi preso.