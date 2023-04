Governo recua e mantém isenção para transações internacionais entre pessoas físicas de até US$ 50

A medida gerou ruído nas redes sociais após a repercussão de que compras em plataformas internacionais, principalmente varejistas asiáticas

THIAGO BETHÔNICO

SÃO PAULO, SP

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo não vai mais acabar com a isenção do imposto de importação para encomendas de até US$ 50 (R$ 247) remetidas por pessoas físicas e destinadas também a pessoas físicas.

Em entrevista a jornalistas transmitida pela Globonews, Haddad disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que a equipe econômica desistisse da proposta e buscasse outra solução, administrativamente.

