Atraso do MEC barra matrícula de selecionados no Prouni do 2º semestre

Ana Paula Bimbati

São Paulo, SP

Candidatos aprovados pelo Prouni (Programa Universidade para Todos) reclamam que o MEC (Ministério da Educação) ainda não divulgou a lista de selecionados para as universidades. A pasta deveria ter comunicado as instituições na terça-feira (9), o que não ocorreu.

Sem acesso aos aprovados, as universidades não podem dar início ao processo de matrícula e verificação de documentos -a comprovação de renda é o principal item para conceder a bolsa.

“É muito desdém com os estudantes. Eles [MEC] não respeitam as próprias normas e prazos”, disse Pedro Henrique de Oliveira Nalon, aprovado em uma universidade do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a pasta da Educação afirmou que sua equipe técnica atua para “finalizar os últimos ajustes e disponibilizar os resultados”.

“O MEC reforça que nenhum candidato será prejudicado nesse processo e que os resultados serão divulgados com a maior brevidade possível”, afirma a publicação.

O UOL procurou o ministério e pediu uma data para conclusão dos “ajuste finais”. Caso a pasta responda, o espaço está aberto para atualizações.

Apesar de o MEC afirmar que ninguém será prejudicado, Pedro teme que enfrente problemas por causa do atraso em ter contato com os conteúdos oferecidos pelos professores e que se perca com os prazos para trabalhos ou provas, que já começaram a ser marcados.

A ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior) enviou ofício ao ministério pedindo explicações em relação ao atraso. A organização reúne 5,3 mil instituições de ensino.

No documento, a associação enviou um print da plataforma do Prouni, que indica que não há informações para serem exibidas ali.

“Sem a listagem, todas as outras etapas estão travadas e as centenas de instituições aderentes ao programa nada podem fazer para receber todos os candidatos pré-selecionados”, diz o documento assinado por Celso Niskier, diretor presidente da Abmes.

A Abruc (Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior), que reúne diferentes universidades privadas como a PUC, questionou o atraso “sem justificativa” do MEC.

“O descumprimento de prazos estabelecidos em editais já se tornou uma marca do MEC. O problema só agrava o descompasso entre o cronograma ministerial e o calendário acadêmico das instituições de ensino. O MEC não consegue cumprir seu planejamento no atendimento aos alunos e prejudica o cronograma das instituições de ensino”, diz a associação.

O Prouni é um programa do governo federal e oferece bolsas de 50% e 100% para alunos de escolas públicas e privadas. Para ter direito ao benefício, os interessados devem comprovar renda.

CLASSIFICAÇÕES DUPLAS

Os candidatos do programa também têm reclamado das chamadas “classificações duplas”. No Prouni, os alunos devem colocar duas opções de curso ou turno. Caso o estudante seja aprovado na primeira opção, a segunda alternativa é desconsiderada automaticamente para aquela pessoa e distribuída para o próximo candidato da lista.

Alunos relatam, no entanto, que há diferentes casos em que os candidatos são classificados nas duas opções e que o MEC também não se pronunciou a respeito desse problema. Os estudantes temem que essa situação provoque algum problema na chamada de espera.

Mariana Sá está em sétimo lugar de cinco vagas. “Se isso tiver acontecido com algum dos meus concorrentes, posso sim ter sido prejudicada”, conta.

O UOL questionou a pasta sobre esse problema e não teve resposta até o fechamento deste texto. O espaço também fica aberto para atualizações.

