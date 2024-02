Atirador de elite atinge mão de homem que fazia filha refém em Fortaleza

A polícia disse que, quando chegou ao local, o suspeito estava com uma criança nos braços e apontava um revólver para a cabeça da criança

JOSÉ MATHEUS SANTOS

RECIFE, PE (FOLHAPRESS)

Um atirador de elite da Polícia Militar do Ceará atirou em um homem que fazia a própria filha refém na noite de domingo (25) em Fortaleza. O suspeito usou um revólver durante o ato em uma farmácia na Avenida Mozart Lucena, no Bairro Vila Velha.

A polícia disse que, quando chegou ao local, o suspeito estava com uma criança nos braços e apontava um revólver para a cabeça da criança.

O disparo do sniper foi na mão do homem. O tiro fez com que o indivíduo soltasse a arma, permitindo que os demais policiais prendessem o suspeito e salvassem a criança.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) participaram da ação. O suspeito foi levado ao hospital e depois conduzido a uma delegacia, enquanto a criança foi resgatada sem ferimentos.

Os policiais foram acionados por volta das 18h. As informações repassadas inicialmente à polícia indicavam que o suspeito invadiu a farmácia, próxima ao local da residência do casal, após ter atirado na companheira e mantinha a criança refém.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará disse que a criança tem um ano e três meses de idade.

Testemunhas no local disseram que o suspeito atirou contra a mãe da criança e que a cabeça dela teria sido atingida. Ela foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para um hospital de Fortaleza e está internada. A unidade, o Instituto Doutor José Frota, disse que não tem autorização para repassar informações sobre pacientes.

A Secretaria Estadual da Segurança Pública e Defesa Social confirmou que o homem, de 28 anos, foi preso por suspeita de tentar matar a própria companheira, uma mulher de 37 anos. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, e foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.