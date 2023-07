Assejus pede antecipação da parcela de recomposição salarial ds servidores

A recomposição salarial aos servidores do PJU foi concedida pela Lei nº 14.523/2023, sancionada pelo presidente Lula em 9 de junho deste ano

A Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (Assejus) está realizando uma campanha em conjunto com a Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União (Fenajufe) para antecipar a parcela de 2025 da recomposição salarial do Poder Judiciário da União (PJU) e Ministério Público da União (MPU) para pagamento em fevereiro de 2024.

A solicitação de adiantamento foi enviada pela federação ao Supremo Tribunal Federal (STF) em 30 de junho, e a iniciativa foi seguida depois por várias entidades sindicais.

Essa recomposição salarial aos servidores do PJU foi concedida pela Lei nº 14.523/2023, sancionada pelo presidente Lula em 9 de junho deste ano. As entidades pedem que o valor da parcela que está prevista apenas para 2025 seja incluído no orçamento federal de 2024.

O reajuste foi dividido em três parcelas cumulativas:

6% a partir de 1º de fevereiro de 2023;

6% a partir de 1º de fevereiro de 2024;

6,13% a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Buscando o apoio dos servidores em busca dessa antecipação da parcela, foram feitos abaixo-assinados da PJU e do MPU.