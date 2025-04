Assalto a apartamentos em SP tem agressão a zelador, portão arrombado e perseguição

TULIO KRUSE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um assalto a apartamentos de alto padrão terminou com agressões e uma perseguição a um assaltante que invadiu vários imóveis do mesmo quarteirão, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (17). Duas pessoas ficaram feridas, entre elas, o funcionário de um prédio. Um suspeito foi preso.

Segundo moradores, os ladrões conseguiram entrar no edifício, na rua Alves Guimarães, por meio de um controle remoto -há dúvidas se o aparelho era furtado ou se o sinal do controle foi clonado. Dois apartamentos chegaram a ser roubados, segundo a Polícia Militar.

O grupo de criminosos chegou ao sétimo andar por meio das escadas, segundo o relato de um morador. O zelador, notando a movimentação estranha por meio de câmeras de segurança, tentou impedir o assalto.

A intervenção deu início a uma briga, com troca de socos e gritaria entre ele e ao menos um assaltante. A polícia foi acionada por volta das 15h40.

Um porteiro levou um soco no nariz, que causou sangramento. Ele precisou de atendimento médico e permaneceu sob cuidados no pronto-socorro da Lapa, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

Durante a fuga, os assaltantes usaram um carro para arrombar o portão externo da garagem do edifício. Vizinhos ouviram estrondos metálicos e uma gritaria de vários minutos.

“Foi um barulho ensurdecedor”, disse Liu Pierri, 64, síndica de um prédio vizinho.

Ela viu o momento que um assaltante caiu, a partir do piso térreo, na rampa subterrânea do edifício, em meio à luta com um dos porteiros. O assaltante levantou e saiu correndo em seguida, ela disse.

Testemunhas disseram à polícia que três assaltantes participaram da ação, mas dois conseguiram escapar. Entre os itens levados estão relógios e o documento de identidade de um dos moradores.

No lado oposto do edifício, outro assaltante fugiu ao pular um muro e invadir o terreno vizinho. Ele continuo fugindo e invadiu os terrenos de outros dois edifícios, até que caiu sobre o telhado da garagem de uma casa e danificou o para-brisa de um carro.

Esse assaltante conseguiu sair da garagem, arrombando um portão por dentro com os pés, e continuou a fuga pela rua. Com vários moradores gritando “pega ladrão”, ele foi detido por zeladores de prédios vizinhos, segundo a polícia, após virar a esquina com a rua Amália de Noronha.

Segundo uma pessoa que conversou com a reportagem, o assaltante foi bastante agredido pelo grupo antes que a polícia chegasse.

De acordo com a PM, após ser imobilizado pelo grupo, ele foi levado ao 14º Distrito Policial. O carro usado na fuga, um Volkswagen Captiva, colidiu contra um portão e foi abandonado na praça Doutor Clemente Ferreira, no entroncamento das avenidas Rebouças e Doutor Arnaldo, a cerca de dois quilômetros de distância do local do assalto. O carro era roubado, segundo a PM, e estava com a placa adulterada.

A fachada do prédio é vigiada por ao menos cinco câmeras de segurança. Há dezenas de outras nos prédios vizinhos e nos imóveis do outro lado da rua.

Mesmo assim, moradores relatam furtos e roubos constantes. “Aqui na rua temos muito roubo de carro, é toda hora”, afirmou a síndica Liu Pierri.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o 14° DP, de Pinheiros, é aquele que recebeu o maior número de queixas de roubo na cidade de São Paulo no primeiro bimestre deste ano. Foram 602 notificações -271 em janeiro e 331 em fevereiro. No mesmo período do ano passado, foram 549 -226 em janeiro e 323 em fevereiro.

Outros tipos de crime também aumentaram na região, na comparação entre bimestres: lesão corporal com intenção (63 casos neste ano contra 46, em 2024), estupro (6 contra 3) e furto de veículos (107 contra 92).

Esse cenário tem levado moradores e quem precisa passar por Pinheiros e pela Vila Madalena a mudar a rotina, evitando determinadas ruas ou deixando de levar o aparelho celular durante caminhadas.