Argentina é encontrada morta em trilha em Búzios (RJ), e suspeito é preso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma mulher foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (6) em uma trilha que conduz à praia de José Gonçalves, em Búzios, no Rio de Janeiro. Um suspeito foi preso.

O corpo foi encontrado após uma denúncia anônima, segundo a prefeitura da cidade. A jovem argentina, que morava no país, foi morta a facadas e pauladas, disse o secretário da Segurança Pública do município, Sergio Ferreira, em entrevista ao perfil Folha de Búzios, no Facebook.

Ela estava fazendo uma trilha em direção à praia de José Gonçalves com o cachorro no momento do crime. O animal, que permaneceu com a tutora, começou a latir, o que atraiu a atenção dos vizinhos, conforme relatado pelo programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes.

A Polícia Militar foi ao local do crime e começou as buscas, resultando na captura de um suspeito. Quando o homem foi levado para perto do cachorro, o animal reagiu, tentando atacá-lo.

A perícia foi acionada e o suspeito foi preso. Ele tem duas passagens pela polícia por furto e lesão corporal, segundo a prefeitura de Búzios.

A Polícia Civil informou que a 127ª DP (Armação de Búzios) iniciou as investigações assim que foi comunicada do caso. Testemunhas foram ouvidas e câmeras de segurança foram solicitadas, diz a PC: “Um homem foi contido por populares e conduzido à delegacia, onde, após intenso trabalho de campo e realização de exames periciais, foi possível confirmar a autoria. Ele foi autuado em flagrante por homicídio”.

A família da vítima está à caminho do Brasil e o corpo da jovem provavelmente será liberado para a repatriação amanhã, segundo o jornal argentino La Nación. A reportagem tenta contato com o consulado da Argentina no Brasil e aguarda retorno.

A prefeitura de Búzios diz estar “colaborando integralmente com as autoridades para obter mais informações sobre este trágico crime”, e afirma que a Polícia Civil conduz as investigações para esclarecer os fatos.