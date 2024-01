Aprosoja-PI vai formalizar denúncia contra o Incra

Quando formalizada, a cobrança das devidas providências junto aos órgãos responsáveis em caso de comprovação poderá ser feita

A Associação de Produtores de Soja do Piauí (Aprasoja-PI) está acusando servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) de manipularem o sistema de georreferenciamento, e para formalizar a denúncia, encaminhou os dados coletados junto aos produtores rurais para fazer a representação federal da Associação em Brasília.

Quando isso acontecer, a denúncia será formalizada, e então poderá acontecer a cobrança das devidas providências junto aos órgãos responsáveis em caso de comprovação.

O sistema de georreferenciamento é utilizado para mensurar o tamanho das terras. A estimativa é de que ele tenha sido usado para promover uma espécie de grilagem de até 50 mil hectares no Sudoeste do estado, onde se concentram mais de 90% do cultivo de grãos do território.

De acordo com relatos dos produtores rurais, o INCRA estaria realizando novo cadastro de áreas em locais já cadastrados e produtivos na região, o que configuraria fraude e prejudica produtores.