Aposta única leva prêmio acumulado da Mega-Sena

O próximo prêmio da Mega-Sena, no valor de R$ 3 milhões, será sorteado no sábado, e as apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio

Na noite de ontem (14), foi realizado o sorteio de mais um concurso da Mega-Sena, e uma aposta de Belo Horizonte-MG feita pela internet acertou sozinha as seis dezenas. No total, o ganhador vai receber um prêmio de R$ 134.811.174,29, o terceiro maior de 2022. De acordo com a Caixa, caso o ganhador da aposta aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 828,7 mil de rendimento no primeiro mês. Confira as dezenas sorteadas: 09 – 15 – 23 – 25 – 29 – 30. A quina registrou 186 apostas ganhadoras; cada uma vai pagar o prêmio de R$ 36.544,82. A quadra teve 12.011 acertadores, eles vão receber individualmente R$ 808,46. O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (17), com um prêmio de R$ 3 milhões. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.