Aposta de Itanhangá (MT) leva os R$ 43,2 milhões da Mega-Sena 2591

Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, foram: 10 – 11 – 21 – 23 – 28 – 30

Um aposta feita na cidade de Itanhangá (MT), a 493 km da capital Cuiabá, acertou nesta quinta-feira (11) os seis números do concurso 2591 da Mega-Sena, o segundo dos três concursos programados na Megassemana do Trabalhador. Assim, ela leva sozinha a bolada de R$ 43.295.767,40 do prêmio principal.

Segundo a Caixa, 116 apostas acertaram cinco números, e cada uma terá direito a quantia de R$ 31.279,23. Outras 7.633 apostas acertaram quatro números, e cada uma receberá R$ 679,07.

Para o concurso 2592, neste sábado (13), o prêmio estimado é de R$ 3 milhões.



A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa. O valor foi reajustado no fim de abril.



A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.



O maior prêmio regular já pago foi em 1º de outubro de 2022, no concurso 2.525, quando duas apostas ganhadoras dividiram R$ 317.853.788,53. Naquela ocasião, a Mega estava acumulada havia 14 concursos consecutivos.



VEJA COMO JOGAR



Pelo site

