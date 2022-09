Após última redução de 7% nas refinarias, preço da gasolina cai 0,80% nos postos

No acumulado desde as últimas três reduções anunciadas em julho e em agosto, o recuo médio no preço do litro chega a 12,21%

Levantamento da Ticket Log revela que após a última redução de 7% para a gasolina vendida às refinarias, anunciada no dia 1º de setembro e válida desde a última sexta-feira, dia 2, o preço médio do litro do combustível recuou 0,80% nas bombas de abastecimento do País. O preço nos primeiros dias do mês está em R$ 5,46. Leia também AIEA pede zona de segurança em torno da usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia

No acumulado desde as últimas três reduções anunciadas em julho e em agosto, o recuo médio no preço do litro chega a 12,21%. Estadão Conteúdo