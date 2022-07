Após ‘CPI do Sertanejo’, Zé Neto e Cristiano doam cachê de R$ 500 mil a hospital em SP

Dupla entrou de trator e fez churrasco em show que durou mais de cinco horas em São José do Rio Preto, no interior do estado

A dupla Zé Neto e Cristiano doou o cachê de R$ 500 mil que recebeu por um show em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, ao hospital Santa Casa de Misericórdia, que fica na cidade. A apresentação aconteceu na última sexta (15), no rodeio Rio Preto Country Bulls.

“Quinhentos mil de cachê hoje? A gente sempre ajuda as instituições. Esse aqui eu queria que depositasse direto lá na Santa Casa de Rio Preto”, disse Zé Neto, que mora, assim como Cristiano, na cidade paulista, onde a dupla foi formada. “A gente sempre ajudou o Hospital de Base, a Santa Casa. Para vocês verem o quanto a gente ama aqui. Não quero um real. A gente toca por amor.”

Zé Neto e Cristiano chegaram no show de trator, fizeram churrasco em cima do palco e tocaram por cerca de cinco horas, até o dia amanhecer, no evento. Eles também anunciaram que vão gravar um novo álbum ao vivo durante um show em setembro em São José do Rio Preto, onde já registraram Não é a primeira vez que a dupla, que este ano esteve ligada à polêmica de altos cachês pagos por prefeituras de cidades com poucos milhares de habitantes, doa o valor que recebeu por um show a um hospital da região. Em abril deste ano, eles doaram os R$ 498 mil que cobraram por uma apresentação em Mirassol, na região de São José do Rio Preto.

Em 2019, Cristiano disse que o pai já teve a vida salva no Hospital de Base de São José do Rio Preto. “Meu pai precisou de atendimento há uns anos e foi justamente a equipe do HB que o salvou. Por isso, não iremos ficar com nenhum centavo deste cachê. Além disso, hoje, meu pai tem plano de saúde mas, mesmo assim, ele ainda é atendido pelo SUS no HB”.

Na ocasião, Zé Neto também afirmou que sua mãe “trabalhou e se aposentou pelo hospital, por isso, queremos sempre ajudar”.