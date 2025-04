Apenas 1% dos cursos EaD conquistaram nota máxima no Enade 2023

BRUNO LUCCA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Dados do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) aplicado em 2023 mostram que somente nove cursos na modalidade EaD (educação a distância) alcançaram a nota máxima da avaliação, 5.

A maioria, 512, ficou com o conceito 2 e 3, insatisfatórios. O conceito 4, satisfatório, foi alcançado por 56 cursos. O 1, pior, por 46.

No total, foram avaliadas 692 graduações. Algumas também foram classificadas como sem conceito. As com nota máxima equivalem a 1,3%.

O Enade foi divulgado pelo Ministério da Educação nesta sexta-feira (11). O principal indicador do exame é o conceito preliminar de curso, esse que vai de 1 a 5. Ele é obtido a partir do desempenho dos alunos na prova, da qualificação do corpo docente e dos recursos didático-pedagógicos.

Quase todos os cursos de graduação possuem modalidade EaD, exceto engenharia florestal, medicina e odontologia. Há outro, porém, em questão: enfermagem.

Em junho de 2024, o governo suspendeu a abertura de cursos de enfermagem online até março de 2025. A suspensão foi determinada após ações judiciais do Conselho Federal de Enfermagem, que alegava defasagem nos currículos e má qualidade no ensino.

O Enade mostrou isso. A maioria dos cursos foi classificada com conceito 2 e 3. Nenhum com 4 ou 5.

O Enade é uma avaliação obrigatória aos alunos do último ano de cursos de graduação. A prova compõe o sistema de avaliação e regulação do ensino superior. O exame mede os aspectos da formação geral e específica dos estudantes.

A prova tem 40 questões, sendo 10 delas de conhecimentos gerais e 30 de conteúdos específicos da área de formação do estudante.