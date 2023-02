Anvisa se reunirá com empresas de pomadas para modelar e trançar cabelos

O encontro tem como objetivo apresentar o andamento das investigações no âmbito da Agência

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) irá se reunir, na próxima sexta-feira (17), com todo o setor de produtos relacionados à pomadas modeladoras e para trançar cabelos para uma reunião técnica.

A reunião será direcionada principalmente às fabricantes e às empresas titulares de regularização de pomadas para modelar e trançar cabelos. O encontro tem como objetivo apresentar o andamento das investigações no âmbito da Agência e discutir os procedimentos necessários à regularização desses produtos.

Destaca-se que, desde o dia 10/2/2023, todas as pomadas para modelar e trançar cabelos estão com a comercialização proibida pela Anvisa, de acordo com a Resolução RE n° 475, de 9 de fevereiro de 2023.

Na ocasião, a Diretoria Colegiada da Anvisa (Dicol) determinou ainda a retirada do efeito suspensivo dos eventuais recursos administrativos que forem interpostos em face da Resolução RE n° 475. Também foram suspensas novas notificações à Anvisa para a regularização de produtos do tipo “pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos”, durante o período em que a interdição cautelar estiver vigente.

A decisão foi resultado de uma avaliação de risco realizada pela Anvisa e foi adotada tendo em vista o aumento do número de casos de efeitos indesejáveis graves associados ao uso desse tipo de produto. Entre os eventos relatados pelos usuários estão cegueira temporária (perda temporária da visão), forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça.

As empresas interessadas em participar da reunião, caso ainda não tenham recebido o link de acesso, devem enviar um e-mail para [email protected].