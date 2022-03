Anvisa recolhe lote de filé-mignon contaminado

Com base em uma análise laboratorial, a agência detectou o Salmonella spp e determinou o recolhimento do lote pela própria empresa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição e uso do lote 27/01/2022 da Carne Resfriada de Bovino sem Osso – 3/4, da marca BF Meat.

Com base em uma análise laboratorial realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a agência detectou o Salmonella spp e determinou o recolhimento do lote pela própria empresa.

A presença da Salmonella spp, que abrange diversos tripos de microrganismos patogênico, em um alimento pode causar uma infecção com vários sintomas como vômito, dores abdominais, febre e diarreia e, em casos raros, pode levar à morte. Dessa forma, a Anvisa recomenda que o lote deste produto não seja consumido.

Os procedimentos para recolhimento são de responsabilidade da empresa produtora do alimento. Caso você possua filé-mignon do lote informado, entre em contato com a empresa, por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) disponível no rótulo.