SP tem 70% das crianças de 5 a 11 anos com 1ª dose de vacina contra Covid

O estado de São Paulo registrou nesta terça-feira (8) a marca de 70% da população de 5 a 11 anos vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Foram aplicadas 3,6 milhões de doses.

A parcela de pequenos com a segunda dose chegou a 19,5%.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, outras 821,1 mil crianças já podem tomar a segunda dose, mas ainda não voltaram às unidades de saúde.

De acordo com a pasta, todos os municípios receberam imunizantes suficientes para vacinar o público nessa faixa etária com pelo menos uma dose.

As doses ofertadas são da Pfizer e da Coronavac. Crianças de 5 anos e imunossuprimidas de 5 a 11 anos estão recebendo o primeiro imunizante, enquanto as demais, o segundo.

O intervalo entre as duas doses da Coronavac é de 28 dias e o da Pfizer, de oito semanas.

Para receber as doses, os pais ou responsáveis podem realizar o pré-cadastro no site Vacina Já, clicando no botão “Crianças até 11 anos”. O cadastro não é obrigatório, mas facilita ao atendimento no momento da vacinação.

Ao todo, segundo o governo paulista, 89% da população elegível no estado está com o esquema vacinal completo. Em relação à população total, o índice é de 83,3%.