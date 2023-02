Anvisa proíbe pomadas para trançar cabelo após casos de cegueira temporária

Nesta semana, mais de 230 pessoas procuraram atendimento em unidades de saúde após casos de irritação, dor e inflamação nos olhos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quinta-feira, 9, a comercialização de todas as pomadas para modelar, trançar e fixar cabelos. A Anvisa também orienta que consumidores e profissionais de beleza não utilizem exemplares adquiridos anteriormente.

Nesta semana, mais de 230 pessoas procuraram atendimento em unidades de saúde do Recife e da região metropolitana após casos de irritação, dor e inflamação nos olhos. O uso de pomadas modeladoras para tranças capilares pode estar por trás do problema, que ocorreu no fim de semana de prévias do carnaval.

A medida, segundo a agência, é “preventiva e temporária para proteger a saúde da população”, enquanto segue investigação sobre o aumento no número de casos de efeitos indesejáveis graves associados ao uso desse tipo de produto.

“A avaliação de risco feita pela Anvisa em conjunto com o Ministério da Saúde e vigilâncias sanitárias locais indica que, diante do número de ocorrências, distribuição geográfica e diversidade de marcas envolvidas, a medida mais segura é interditar estes produtos até que todas as providências possíveis sejam adotadas para evitar novos eventos”, diz nota da agência.

Os usuários relatam “cegueira temporária (perda temporária da visão), forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça”, segundo a Anvisa.

A agência já havia publicado dois alertas e interdições desses produtos. Junto a órgãos de vigilância sanitária estaduais e municipais, a Anvisa investiga os casos de evento adverso, os produtos associados e as empresas fabricantes.

Quais são as orientações da Anvisa?



Consumidor:

1. Não use ou adquira esses produtos.

2. Se fez uso recente, lave os cabelos com cuidado, sempre lembrando de inclinar a cabeça para trás, para que o produto não entre em contato com os olhos.

3. Em caso de contato acidental com os olhos, lave imediatamente com água em abundância.

4. Em caso de qualquer efeito indesejado procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo de você.

5. Em caso de efeito indesejado, notifique o caso à Anvisa.

Profissionais, salões e comércio em geral:

1. Não utilizem esses produtos em nenhum cliente.

2. O manuseio do produto também pode trazer risco aos aplicadores.

3. Não comercialize esses produtos enquanto a medida estiver em vigor.

4. Não existe determinação de recolhimento no momento, mas o produto deve ficar separado e não deve ser exposto ao consumo ou uso.

Em janeiro, a Anvisa já havia proibido oito produtos do tipo:

Pomada modeladora para tranças anti-frizz – Be Black

25351.455863/2022-85

Cosmetic Group Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli

Pomada Black – Essenza Hair

25351.251846/2022-71

Evolução Indústria de Cosméticos Ltda – Me

Pomada Modeladora para Tranças Boxbraids (Fixa Liss)

25351.174121/2022-51

Evolução Indústria de Cosméticos Ltda – Me

Pomada Braids Hair

25351.021887/2022-34

Galore Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli/ 4.02747-8

Pomada Cassu Braids Cassulinha Cabelos

25351.039338/2022-16

Microfarma Indústria e Comércio Ltda

Pomada Braids Tranças Poderosas Esponja Magic

25351.248601/2022-66

Microfarma Indústria e Comércio Ltda

Rosa Hair – Pomada Modeladora – Mega Fixação 150g

25351.586943/2021-09

Morandini Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda – Me

Pomada Modeladora Master Fix Black Ser Mulher

25351.216343/2021-78

Supernova Indústria Comércio e Serviços Ltda

A reportagem não conseguiu contato com as fabricantes. O espaço está aberto para manifestações.

