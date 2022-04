Ambev dá folga para funcionário de escritório ver Brasil na Copa

Por ora, as folgas valem para os dias de jogos da primeira fase. Depois, vai depender do avanço da seleção no torneio

Joana Cunha

São Paulo, SP A Ambev, dona das marcas de cerveja Brahma, Budweiser e Guaraná Antarctica, anunciou nesta sexta (1º) para os funcionários de seus escritórios administrativos que, quando o Brasil entrar em campo na Copa do Mundo de 2022, eles terão o dia livre para torcer pela seleção e beber uma cervejinha. "Depois de dois anos sem poder brindar fisicamente com nossos amigos, esse momento que une toda a nação parece cada vez mais mágico", diz a empresa no comunicado interno. Torcedores comemoram gol do Brasil em bar na Vila Madalena, nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia – Marcelo Justo -2.jul.18/Folhapress Por ora, as folgas valem para os dias de jogos da primeira fase. Depois, vai depender do avanço da seleção no torneio. O gesto acontece em meio a uma onda de comentários nas redes sociais sobre os horários das partidas durante o expediente. Os internautas entraram em um debate sobre a possibilidade de ganhar folga dos empregadores ou liberação na hora do jogo. A discussão nas redes começou depois que a Fifa realizou o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Qatar nesta sexta (1º). O Brasil terá no Grupo G dois dos adversários que estiveram em sua chave no Mundial de 2018, a Suíça e a Sérvia, além de Camarões.