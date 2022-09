Agricultura monta estratégia pública para combater desperdício de alimentos

O governo federal estabeleceu estratégias para o aperfeiçoamento de políticas públicas no combate às perdas e ao desperdício de alimentos

O governo federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, estabeleceu estratégias para o aperfeiçoamento de políticas públicas no combate às perdas e ao desperdício de alimentos. As recomendações finais foram propostas pelo Grupo de Trabalho (GT), criado no âmbito da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio do Ministério da Agricultura, cujas tarefas se iniciaram em setembro do ano passado.

Segundo nota do Ministério da Agricultura, o GT definiu recomendações, que foram separadas em cinco eixos temáticos: Pesquisa, Desenvolvimento, Tecnologia e Estatística; Avaliação e monitoramento do ambiente Regulatório; Difusão de conceitos e comunicação; Integração de Políticas Públicas; e Integração Internacional. São elas:

O aperfeiçoamento e o incentivo à pesquisa e estatísticas nacionais relacionadas ao tema: perdas e desperdício de alimentos;

O uso intensivo de tecnologias consagradas e novas tecnologias (como a irradiação) na busca pela preservação de alimentos e redução de perdas;

O fortalecimento e ampliação de políticas públicas que reduzam perdas e desperdício como os Bancos de Alimentos junto às Centrais de Abastecimento (Ceasas) e programas como o Alimenta Brasil e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);

Uma revisão regulatória para aperfeiçoamento de normas que reduzam perdas e desperdício de alimentos;

O engajamento pleno do Brasil nos esforços internacionais para o enfrentamento do tema buscando atingir os objetivos da FAO/ ONU.

Para o diretor de Programas da Secretaria-Executiva do ministério e coordenador do GT, Luís Eduardo Rangel, o Brasil tem diversas iniciativas conectadas à redução de perdas e desperdício que envolvem desde o produtor até o consumidor final “Só nos resta coordenar de maneira eficiente as diversas ações, e assim oferecermos soluções para produtores rurais, atacadistas, varejistas e consumidores na busca por uma redução de desperdício”.

Segundo levantamento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU), estima-se que cerca de 30% dos alimentos produzidos no planeta sejam desperdiçados ou perdidos por ano, alcançando 1,3 bilhão de toneladas. Na América Latina, são cerca de 77 milhões de toneladas perdidas.

Estadão Conteúdo