Chineses encontram fósseis de peixes mais antigos do mundo

Os fósseis tinham pares de ossos que refletem os ossos da nossa cabeça, auxiliando em diversos estudos sobre a origem humana

Cientistas chineses encontraram fósseis de peixes com mandíbula mais antigos do mundo em sítios paleontológicos. Eles são datados entre 436 milhões e 439 milhões de anos atrás, no início do período siluriano.

Os sítios foram encontrados em 2019, quando três jovens estavam juntos e um deles levou um golpe de kung-fu, caindo no chão. Com a queda, algumas pedras foram movidas, revelando um fóssil.

A pesquisa começou e revelou segredos dos primeiros vertebrados com mandíbulas: os peixes. Eles têm suas origens mais claras a partir dessa descoberta, que também mostrou o fóssil mais completo de tubarão já encontrado.

Um dos fósseis encontrados no sítio paleontológico foi de um placodermo achatado de 3cm de comprimento. No crânio, ele tinha pares de ossos que refletem os ossos da nossa cabeça, auxiliando em diversos estudos sobre a nossa origem, já que se imagina que os ossos parietais e frontais dos humanos vêm desses extintos peixes.