Advogado é preso após atropelar homem 3 vezes em posto em GO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um advogado foi preso preventivamente na segunda-feira (1º) suspeito de atropelar um homem em um posto de combustível no Setor Sul, em Goiânia.



Um vídeo das câmeras de segurança mostra o motorista jogando o carro contra a vítima por três vezes. O homem vai até o carro do advogado e, depois de um breve diálogo, é arremessado no chão com o impacto do veículo. O caso ocorreu na última quinta (27) e a prisão quatro dias depois.



O motorista ainda dá ré e passa mais duas vezes em cima do homem, que está desacordado no chão. O advogado fugiu depois do atropelamento. Na fuga, ele ainda se envolveu em um acidente de trânsito e capotou seu veículo, mas não ficou ferido.



Os dois bebiam juntos na loja de conveniência momentos antes. Segundo o delegado Paulo Ribeiro da Silva, eles tinham se conhecido na noite anterior. ”Em determinado momento da madrugada, eles se encontraram, não sabemos onde e o horário, e começaram a beber juntos. No outro dia, amanheceram em uma loja de conveniência do posto”, explicou.



A motivação da tentativa de homicídio ainda é investigada. A vítima foi levada ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás, e o UOL tenta contato para saber seu estado de saúde. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Por isso, a defesa não pôde ser localizada.