Adolescente morto em assalto fazia companhia ao primo por medo da violência

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O estudante Lucas Teles de Santana, 15, morto em assalto no Itaim Paulista na madrugada de domingo (4), resolveu acompanhar o primo no trajeto para levar a namorada dele em casa em razão da violência no bairro da zona leste de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, Lucas se ofereceu para acompanhar o casal, por volta da 1h de domingo, por causa de notícias de assaltos na região.

Segundo o primo, um jovem de 18 anos, na volta da casa de sua namorada, surgiram dois homens em uma motocicleta vermelha, ambos utilizando capacetes. Eles os abordaram e pediram os celulares.

O primo entregou o aparelho. Já Lucas, que estava nervoso, deixou o celular cair no chão. Foi nesse momento que o criminoso, que estava na garupa, atirou. O único disparo atingiu o peito de Lucas.

Conforme o primo, o criminoso chegou a mirar a arma para ele após o disparo, mas o condutor da moto acelerou e a dupla fugiu.

Nenhum dos celular foram levados.

Lucas chegou a ser socorrido por familiares até a UPA Doutor Atualpa Girão Rabelo, mas já chegou morto ao local.

O adolescente morava com o avô havia cerca de 10 anos.