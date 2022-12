Admissão digital facilita contratações temporárias

Tecnologia é indispensável para os departamentos de recursos humanos, cada vez mais digitalizados

As festas de final de ano sempre abrem as portas para contratações temporárias. A expectativa é que, neste ano, o número de vagas chegue a 95 mil no setor varejista do País, de acordo com pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), realizada em parceria com o Sebrae.

Os shoppings também contribuem com as contratações. A estimativa é de 90 mil postos no País, com alta de 12,5% em relação a 2021, segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop).

Apesar dos receios naturais por conta de um mercado volátil, as expectativas do varejo em um cenário diferente dos anos anteriores, com a pandemia, refletem nas contratações temporárias.

“Ano passado, a gente ainda tinha resquícios da pandemia da covid-19. Então, agora, as contratações devem crescer. E a legislação trabalhista deixou as regras mais claras para executar as contratações temporárias e melhores para as duas partes”, diz o diretor de relações institucionais da Alshop, Luís Augusto Ildefonso da Silva.

Demanda

Além das festas de Natal e Ano-Novo, a Copa, que termina em 18 de dezembro, também motiva o comércio. No varejo, há grande demanda por vendedores, balconistas e entregadores, por exemplo.

A empresária Renata Fonseca Vicente, proprietária de uma rede de sapatos, além de contratações temporárias para as lojas já existentes, está abrindo uma nova unidade.

“É uma correria muito grande, porque temos de receber currículos, realizar entrevistas e fazer as contratações. Levamos, ao menos, uns 15 dias nesse processo. Mas estamos otimistas”.

Para quem atua em RH, a correria é ainda maior. Nos dois casos, ferramentas de admissão digital podem representar menos estresse e mais eficiência no processo.

“A tecnologia ajuda em tudo, mas boa parte das lojas ainda não consegue acessá-las. Mas quem não corre atrás das novidades, acaba ficando para trás”, avalia o diretor da Alshop.

Especialista em soluções para RH, a Unico atua com uma ferramenta dedicada à admissão digital. Chamada de Unico People, a ferramenta reduz a rotina de trabalho e o tempo de admissão em até 90%.

“Os processos de admissão nesse período do ano, em que a demanda por colaboradores é muita alta, devem ser feitos de forma simples e rápida. Com o Unico People, nossos clientes varejistas conseguiram reduzir o processo de admissão de 15 para 3 dias, acelerando a entrada do funcionário na empresa”, afirma Filipe Bertocco, especialista em soluções de RH da Unico.

Em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico, as soluções se transformam em recursos indispensáveis, tornando-se até mesmo um diferencial para superar a concorrência. A diretora de recursos humanos, Rosangela Maldonado, afirma ser estratégico para o setor trabalhar com processos digitais para admissão de funcionários. “Os RHs hoje estão demandando um processo todo digital em contratação para agilizar o processo. Do start da vaga até a aprovação do candidato aprovado, temos conseguido em menos de 1 semana”, finaliza.

