Acidentes congestionam Dutra e Régis Bittencourt no 1º dia do feriadão

Um acidente envolvendo um carro e uma picape, que pegaram fogo, provocou a interdição da pista sentido Rio de Janeiro da rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A batida ocorreu no fim da manhã desta quinta-feira (21), feriado de Tiradentes.

A pista só foi liberada às 13h desta quinta, de acordo com a concessionária NovaDutra, que administra a rodovia federal. Não houve vítimas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os dois lados da rodovia precisaram ser interditados para o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas a pista sentido São Paulo foi liberada logo em seguida.

A causa do acidente será investigada. O congestionamento sentido Rio chegou a 7 km.

A rodovia Ayrton Senna, opção para quem quer escapar do congestionamento na Dutra, tinha dois trechos com lentidão sentido interior, no Início da tarde desta quinta, entre os kms 45 e 50 e 73 e 89.

Praticamente no mesmo horário, um outro incêndio em veículo provocou interdição parcial da rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, no km 344,8, em Miracatu (138 km de SP).

Segundo a concessionária Arteris, que administra a rodovia, havia 10 km de congestionamento por volta das 12h.

Em outras estradas paulistas, o trânsito era intenso no início da tarde na rodovia dos Tamoios, principal ligação ao litoral norte, mas sem congestionamento.

Na rodovia dos Imigrantes, que liga a capital à Baixada Santista, o trânsito estava congestionado entre os kms 51 e 53.

A estimativa é que cerca de 5,7 milhões de veículos circulem pelas principais estradas do estado do estado de São Paulo nos quatro dias de feriado prolongado.