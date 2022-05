Acidente entre ônibus e carreta deixa pelo menos 11 mortos em Mato Grosso

A concessionária responsável pelo trecho precisou interditar o local para resgate das vítimas que sobreviveram e retirada dos destroços

Bruna Barbosa

Um acidente nesta terça-feira (17) entre um ônibus de viagem e uma carreta deixou ao menos 11 pessoas mortas, na BR-163, em Sorriso (MT). Imagens mostram que a lateral do ônibus, perto do banco do motorista, foi arrancada no acidente.

A Rota do Oeste, concessionária responsável pelo trecho, precisou interditar o local para resgate das vítimas que sobreviveram e retirada dos destroços.

Um dos motoristas morreu após ficar preso às ferragens. As informações preliminares apontam que ele teve o braço amputado durante o acidente.

No local, três viaturas da Polícia Rodoviária Federal atuam na ocorrência. O Corpo de Bombeiros também foi acionado. Ainda não há informações sobre a dinâmica da colisão.

Reportagem em atualização.