Ação da PF no Paraná apreende 2 toneladas de maconha

De acordo com a investigação da PF, a droga e as armas, que são de fabricação estrangeira, entraram de forma ilegal no país

Na noite de ontem (16), foi realizada uma operação conjunta entre a Polícia Federal, a Receita Federal e a Polícia Militar do Paraná, onde foram apreendidas mais de 2 toneladas de maconha, sete fuzis e 75 pistolas em um caminhão na BR-369, que estaria transportado uma carga de suínos no município de Cambé, no Paraná,

De acordo com a investigação da PF, a droga e as armas, que são de fabricação estrangeira, entraram de forma ilegal no país, vindas do Paraguai. Os responsáveis pela crga ilícita ainda não foram identificados.

O motorista do veículo, que é de Medianeira, no Paraná, já tinha antecedentes criminais de ameaça e violência doméstica, e foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Londrina.