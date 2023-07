Ação conjunta intercepta aeronave com 400kg de cocaína

Após interceptação pelos caças da FAB, o piloto da aeronave pousou em pista de terra, próxima à Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Na manhã desta quarta-feira (26), a Polícia Federal, em conjunto com o Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), o Comando de Aviação Militar da PM/SP (Águia) e o Grupo Especial de Fronteira (GREFON/MT), interceptou uma carga de aproximadamente 400 quilos de cocaína que estava sendo transportada em um avião que vinha do Paraguai com destino à região de Araraquara-SP.

Após interceptação pelos caças da Força Aérea Brasileira (FAB), o piloto da aeronave pousou em pista de terra, próxima à Rodovia Brigadeiro Faria Lima. Ele abandonou o avião e fugiu pela mata. Diligências estão sendo realizadas na região em busca dos ocupantes do avião.

A apreensão da droga e do avião foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Araraquara-SP para os procedimentos de Polícia Judiciária.