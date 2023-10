Abimapi: Pesquisa mostra que pão e macarrão estão entre os 10 produtos mais consumidos no País

Mais de 31% da população consome pães industrializados quatro vezes por semana, principalmente no café da manhã

Pesquisa encomendada pela Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi) mostra que pão e macarrão estão entre os 10 produtos mais consumidos no País. Segundo o levantamento, 44,5% dos brasileiros consomem massas semanalmente.

O macarrão está em 98,8% dos lares, conforme o presidente executivo da Abimapi, Claudio Zanão, em nota.

De acordo com a entidade, o destaque do levantamento foi o consumo de massas pela população do Rio de Janeiro, que passou de 22% em 2022 para 26% neste ano.

No que diz respeito a pães industrializados, o produto está presente em 94,7% dos lares brasileiros. Mais de 31% da população consome pães industrializados quatro vezes por semana, principalmente no café da manhã, segundo a Abimapi.

A região metropolitana de São Paulo se destaca, com um aumento no consumo de 47,3% no ano passado para 54,8% este ano.

Estadão Conteúdo