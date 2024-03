A cada 4 horas uma mulher foi vítima de agressão no Brasil, diz levantamento

Foi divulgado nesta quinta-feira (7) o levantamento Elas Vivem, feito pela Rede de Observatórios da Segurança. Os números alarmantes mostram a grande escala de violência contra a mulher no Brasil em 2023.

O estudo coleta dados de oito estados: Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os números da pesquisa que mais chamam atenção para a situação alarmante dos estados são esses: a cada 4h uma mulher é agredida e a cada 15h, uma mulher é vítima de feminicídio.

O projeto revela também que os registros de violência contra a mulher tiveram o crescimento de 22% no ano passado. Em 2023, 3.181 mulheres sofreram violações e, destas 586 foram vítimas de feminicídio. Cerca de 72% dos assassinatos ocorreram pelas mãos dos parceiros das vítimas. Em 38% dos casos, o homem cometeu o crime com uma arma branca e em 23% com arma de fogo.

São Paulo foi o estado que mais registrou casos. Foram 898 violações, uma a cada dez horas. A Bahia apresentou o maior crescimento do país, com variação de 58% e lidera os feminicídios no Nordeste. O Rio de Janeiro teve um aumento de 45% nos casos e quase dobrou o número de estupros.

O estudo feito tem como base um monitoramento diário realizado pela Rede de Observatórios para registrar os casos de violência e segurança no país. As informações são coletadas em meios de comunicação e nas redes sociais. Todas as informações passam por revisão e consolidação