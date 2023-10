55 municípios do AM foram reconhecidos em estado de emergência pelos incêndios, diz ministro

O presidente Lula deve editar uma medida provisória na próxima semana com determinação de envio de recursos federais

O ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Waldez Góes, informou nesta sexta-feira, 13, que foram reconhecidos 55 municípios do Estado do Amazonas em situação de emergência pela ocorrência de incêndios. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve editar uma medida provisória na próxima semana com determinação de envio de recursos federais para ajuda humanitária e reconstrução da região.

O ministro evitou estimar quanto de recurso será reservado para os locais atingidos pelas queimadas. Segundo ele, os valores serão definidos com base nos planos de trabalho enviados pelos municípios.

Até o momento, já foram recebidos 23 planos e a expectativa é de que todos sejam concluídos até a próxima segunda-feira. “Já devemos ter números na segunda para a MP com base nos planos de trabalho enviados pelas prefeituras”, disse durante coletiva à imprensa.

Góes explicou que a maioria dos ministérios já conta com uma quantia garantida no orçamento anual para combate aos desastres.

A Defesa Civil, por outro lado, sempre requer uma medida extraordinária para dar resposta à necessidade de ajuda humanitária, restabelecimento e reconstrução, disse ele.

Estadão Conteúdo