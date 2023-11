2º dia de provas do Enem ocorreu sem intercorrências da PF

Milhares de agentes públicos foram empregados na complexa logística da aplicação de provas, que teve mais de 130 mil salas de aula com candidatos

Aconteceu ontem o 2ª dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e a Polícia Federal atuou, em conjunto com outros órgãos de segurança pública, para que tudo ocorresse sem maiores intercorrências.

O objetivo era garantir a segurança na realização do certame, cabendo à Polícia Federal ações de polícia judiciária e de inteligência, visando à prevenção e repressão de fraudes. Milhares de agentes públicos foram empregados na complexa logística da aplicação de provas, que teve mais de 130 mil salas de aula com candidatos.

Além dos cerca de 800 policiais federais, mais de 200 viaturas foram empregadas em todos os Estados da Federação e no Distrito Federal. Não houve cumprimento de mandado de prisão, tampouco condução de qualquer candidato às delegacias da Polícia Federal.