17kg de cocaína apreendidos no Aeroporto de Guarulhos

Entre sexta-feira (26) e hoje (29), a Polícia apreendeu mais de 17kg de cocaína em ações distintas no Aeroporto Internacional de São Paulo. As drogas estavam com cinco passageiros diferentes, que pretendiam sair do Brasil.

Na sexta-feira, policiais da equipe do K9 prenderam uma angolana transportando mais de nove quilos de cocaína em fundos falsos de duas de suas quatro malas. A suspeita pretendia levar a droga para Doha, no Catar.

Pouco tempo depois, neste mesmo dia, um homem francês foi flagrado com quatro quilos de cocaína, que estavam sendo transportadas dentro de embalagens para café. Ele embarcaria em voo para Frankfurt, na Alemanha.

No domingo (28), duas brasileiras, de 23 e 25 anos de idade, foram presas por policiais federais tentando embarcar para Paris, na França, com cápsulas de cocaína introduzidas em seus corpos. Ambas, em razão do risco de morte, foram conduzidas ao hospital público para expelir com segurança a droga.

Por fim, na madrugada desta segunda (29), policiais federais foram acionados por Agentes de Proteção da Aviação Civil (APAC’s) em razão das imagens do aparelho de raio-x indicarem substância suspeita na mala despachada por um brasileiro. Ele viajaria para Atenas, na Grécia, em voo com escala em Istambul, na Turquia. Os policiais localizaram o passageiro e o prenderam em flagrante ao encontrarem, ocultos em fundos falsos de sua mala, quatro quilos de cocaína na forma de tijolos.

Os presos serão apresentados à Justiça Federal, onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.